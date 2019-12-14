«Атлетик» сыграл вничью с «Эйбаром»

В 17-м туре чемпионата Испании «Атлетик» и «Эйбар» сыграли вничью 0:0.
Клуб из Бильбао остался на шестом месте, упустив возможность подняться в зону Лиги чемпионов. У «Атлетико» 27 очков в 17 матчах.
«Эйбар» занимает 16-ю строчку с 16 очками. Один из самых бедных клубов примеры прервал серию из четырех поражений.
В следующем туре «Эйбар» 20 декабря примет «Гранаду», а «Атлетик» 22 декабря сыграет в гостях с мадридским «Реалом».
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