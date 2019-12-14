«Наполи» проиграл дома «Парме» в первом матче под руководством Гаттузо - Советский спорт
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14 декабря 2019 22:46ФутболШарафудинов Виктор

«Наполи» проиграл дома «Парме» в первом матче под руководством Гаттузо

Игра 16-го тура серия А состоялась в Неаполе.

Дженнаро Гаттузо начал свою работу в качестве главного тренера «Наполи» с поражения. В 16-м туре серии А неаполитанский клуб уступил на своем поле «Парме» со счетом 1:2.

На 4-й минуте счет открыл Деян Кулусевски, но в середине второго тайма хозяева отыгрались. На 64-й минуте после передачи Дриса Мертенса точный удар нанес Аркадиуш Милик. Тем не менее в итоге гости добились успеха. На третьей добавленной минуте второго тайма победу «Парме» принес Жервиньо. Ассистировал ивуарийцу автор первого гола Кулусевски.

Набрав 24 очка, «Парма» вышла на седьмое, оттеснив неаполитанцев на восьмое. У «Наполи» 21 очко.

11 декабря бывший тренер «Милана» Гаттузо возглавил «Наполи», став преемником уволенного Карло Анчелотти. Безвыигрышная серия неаполитанцев длится восемь туров (пять ничьих и три поражения).

22 декабря «Парма» сыграет дома с «Брешией». В то же день «Наполи» сыграет в гостях против «Сассуоло».

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