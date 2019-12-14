«Монтеррей» обыграл «Аль-Садд» на клубном ЧМ и сыграет в полуфинале с «Ливерпулем»

На 16-м чемпионате мира среди клубов в Катаре состоялся второй четвертьфинал. Мексиканский «Монтеррей» обыграл хозяев турнира «Аль-Садд» со счетом 3:2.
После первого тайма победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ выигрывал 2:0 благодаря двум голам аргентинских футболистов. На 23-й минуте отличился Леонель Ванджиони, а на 45+1 Рохелио Фунес Мори.
В середине второго тайма счет «размочил» алжирский форвард «Аль-Садда» Багдад Бунеджах (66), но затем «Монтеррей» вновь добился перевеса в два мяча стараниями Карлоса Родригеса (77). На 89-й минуте Абделкарим Хассан до минимума сократил отставание «Аль-Садда», но отыграться команда, которую тренирует Хави, не смогла.
Теперь известен состав обоих полуфиналов турнира. 17 декабря бразильский «Фламенго» сыграет с аравийским «Аль-Хилялем», а 18 декабря «Монтеррей» встретиться с английским «Ливерпулем».
Финал и матч за третье место запланированы на 21 декабря.
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