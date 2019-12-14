АЕК обыграл «Ксанти» в первом матче под руководством Карреры Бывший тренер «Спартака» работу в Греции начал с победы

Загрузка...

Сегодня в рамках 14-го тура чемпионата Греции АЕК провел первый матч под руководством Массимо Карреры. В гостях афиняне со счетом 1:0 обыграли «Ксанти».

Единственный гол забил на 85-й минуте забил Константинос Галанопулос. Стоит отметить, что на 77-й минуте «Ксанти» остался в меньшинстве из-за удаления полузащитника Василиса Фасидиса.

АЕК, набрав 24 очка, поднялся на третье место в греческой суперлиге. Команда на семь очков отстает от лидеров чемпионата «Олимпиакоса» и ПАОКа, которые свои матчи 14-го тура проведут завтра. АЕК свою следующую игру проведет 18 декабря против «Астераса» на своем поле.

Каррера, приведший «Спартак» к победе в чемпионате России в сезоне-2016/17, возглавил АЕК 8 декабря.