«Монако» Головина не смог обыграть «Анже» в чемпионате Франции - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
15 декабря 2019 00:15ФутболШарафудинов Виктор

«Монако» Головина не смог обыграть «Анже» в чемпионате Франции

Команда Леонарду Жадима занимает девятое место в лиге 1.

Матч 18-го тура чемпионата Франции «Анже» – «Монако» завершился со счетом 0:0. Этот результат помог хозяевам прервать серию из трех поражений.

В составе гостей полузащитник сборной России Александр Головин провел на поле 78 минут, уступив в концовке матча место на поле нападающему Кейта Бальде.

В турнирной таблице лиги 1 «Монако» занимает девятое место, набрав 25 очков в 17 матчах. «Анже» располагается на 11-й строчке с таким же количеством очков после 18 игр.

В следующем туре 21 декабря «Монако» сыграет на своем поле с «Лиллем». В тот же день «Анже» встретиться на выезде с «Нантом».

Лариса, это – пять. Лариса Куклина – пятая в индивидуальной гонке Лариса Куклина впервые в карьере попала в топ-10 на этапе Кубка мира. В шведском Эстерсунде она с двумя промахами показала пятый результат в индивидуальной гонке. 05.12.2019 21:20 Биатлон Мысин Николай
Еще по теме:
Александр Логинов: Темп Йоханнеса Бе никто поддержать не может Известен состав мужской сборной России на эстафету Логинов завоевал серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира, победитель – Йоханнес Бе
Александр Горшков: Этот «Зенит» собирался не для чемпионата России Бывший капитан питерской команды подытожил фиаско сине-бело-голубых в Лиге чемпионов и совместный провал российских клубов в еврокубках-2019/20. 11.12.2019 21:30 Футбол Григорьевская Юлия
Бывший тренер Валуева: Дацик не опустится до того, чтобы стать депутатом (видео) Российский тренер Олег Шалаев раскритиковал своего бывшего подопечного Николая Валуева и отметил, что Вячеслав Дацик, с которым он работает в данный момент, не является матерым уголовников, скорее играет на публику. 14.12.2019 14:00 ММА Усачев Владислав
С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Тренер Медведева претендует на звание лучшего в 2019 году Карен Хачанов: В матче «Зенит» – «Спартак» все было на уровне АПЛ Медведев – лучший теннисист 2019 года в России
«Бавария» – впереди Европы всей. И даже «Спартака» Мюнхенский суперклуб установил рекорд Лиги чемпионов, завершив групповой этап не только с шестью победами из шести, но и с самой большой разностью забитых и пропущенных мячей. 12.12.2019 16:00 Футбол Безъязычный Алексей
И мажем, и буксуем… Россия – в шаге от пьедестала Несмотря на проблемы на первых этапах, сборная России стала четвертой в мужской эстафете. 07.12.2019 21:45 Биатлон Волохов Юрий
Барышня с претензиями. Портрет Алены Косторной После финала Гран-при-2019 лидерство среди одиночниц мира захватила 16-летняя россиянка Алена Косторная. Самое время поподробнее рассказать о новой чемпионке. 12.12.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Алина все. Фигурное катание в поисках баланса Алина Загитова объявила о приостановке выступлений. Слово «приостановка» пусть вас не обманывает. 14.12.2019 00:00 Фигурное катание Яременко Николай
Команду Овечкина прибило решение WADA? После серии из шести побед лидер чемпионата разгромно уступил дома серенькому «Коламбусу» – 2:5. 10.12.2019 14:30 Хоккей Славин Виталий
Выставочные матчи НХЛ в России не нужны. Что обсуждали руководители клубов КХЛ В среду в Музее хоккея состоялось совещание с руководителями клубов КХЛ. Обсуждались нюансы введения со следующего сезона «потолка» и «пола» зарплат, а также другие насущные вопросы. 11.12.2019 22:00 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
00:15 Футбол «Монако» Головина не смог обыграть «Анже» в чемпионате Франции
00:04 ММА Ягшимурадов защитил титул чемпиона ACA в полутяжелом весе, победив Буторина по очкам
23:57 Фигурное катание Команда Тутберидзе опубликовала жесткий ответ на критику Тарасовой и Плющенко
23:39 Футбол Леонид Слуцкий: Работа в «Спартаке» – это табу, не пойду никогда
23:27 ММА Керимов нокаутировал бразильца Де Лиму и сохранил титул чемпиона ACA в легчайшем весе
23:16 ММА Балаев победил Брандао на турнире АСА 103 в Санкт-Петербурге
23:09 Футбол АЕК обыграл «Ксанти» в первом матче под руководством Карреры
22:58 Футбол «Монтеррей» обыграл «Аль-Садд» на клубном ЧМ и сыграет в полуфинале с «Ливерпулем»
22:46 Футбол «Наполи» проиграл дома «Парме» в первом матче под руководством Гаттузо
22:33 Футбол «Атлетик» сыграл вничью с «Эйбаром»
22:26 Футбол «РБ Лейпциг» разгромил «Фортуну», одержав шестую победу кряду и выйдя на первое место в Бундеслиге
22:16 Футбол «Барселона» подаст жалобу по поводу использования VAR
22:00 Футбол Фрэнк Лэмпард: Мы играем слишком осторожно
21:35 Футбол «Марсель» сыграл вничью с «Метцем», прервав свою серию из шести побед
21:31 ММА Ясубей Эномото: Еще в конце первого раунда увидел, что Штырков устал
21:19 Футбол Эрнесто Вальверде: Я не знаю таких команд, которые доминируют в выездных матчах
21:14 ММА Александр Шлеменко: Жаль, что вертушка не прошла, пришлось задушить
20:50 Бокс Сергей Ковалев: Как ты ведешь себя в поражении, определяет, кто ты – Человек-паук или Человек-пук
20:48 ММА Шлеменко задушил Бранча в первом раунде на турнире RCC 7 (видео)
20:35 ММА Штырков потерпел первое поражение в карьере от швейцарца Эномото (видео)
Нет - ЦБК: экологический протест набирает силу в Рыбинске и Череповце
Медведев раскритиковал реализацию мусорной реформы в Хабаровском крае
За что собаки кусают тюменцев?
Итоги недели в Приморье: снегопад, худший город страны и самый пьяный округ
Любой бизнес покупается и продаётся: зачем «Агро-Белогорье» избавляется от активов?
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
Вице-президент федерации Москвы Дмитрий Ходанович: Джиу-джитсу на подъеме!
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика