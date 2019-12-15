«Монако» Головина не смог обыграть «Анже» в чемпионате Франции Команда Леонарду Жадима занимает девятое место в лиге 1.

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Матч 18-го тура чемпионата Франции «Анже» – «Монако» завершился со счетом 0:0. Этот результат помог хозяевам прервать серию из трех поражений.

В составе гостей полузащитник сборной России Александр Головин провел на поле 78 минут, уступив в концовке матча место на поле нападающему Кейта Бальде.

В турнирной таблице лиги 1 «Монако» занимает девятое место, набрав 25 очков в 17 матчах. «Анже» располагается на 11-й строчке с таким же количеством очков после 18 игр.

В следующем туре 21 декабря «Монако» сыграет на своем поле с «Лиллем». В тот же день «Анже» встретиться на выезде с «Нантом».