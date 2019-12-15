Роберт Левандовски – об игре Коутиньо: Он был великолепен Мюнхенская команда одержала победу над бременским «Вердером».

Польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поделился мнением по поводу вчерашней игры 15-го тура чемпионата Германии против «Вердера» (6:1).

– В первом тайме у нас были небольшие проблемы со вскрытием обороны «Вердера». Но во втором тайме мы сыграли значительно лучше: мы больше владели мячом, лучше действовали позиционно без мяча и в целом показали свою игру. Коутиньо? Сегодня он показал свою игру – с мячом, в динамике. Он был великолепен. Нам нужны такие игроки. Я очень рад, что сегодня он показал, насколько он хорош и каким большим потенциалом он обладает, – цитирует нападающего официальный сайт клуба.

Напомним, что в матче с «Вердером» Левандовски отметился дублем, а его партнер по команде Фелиппе Коутиньо стал автором хет-трика. Еще один гол хозяев на счету Томаса Мюллера.

«Бавария» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 27 очков. «Вердер» потерпел второе поражение кряду и расположился на 15-й строчке.