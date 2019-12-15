Фрэнк Лэмпард: В нашей игре не хватает скорости

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение своей команды в очередном матче чемпионата Англии.
«В домашних матчах мы играем плохо, не получаем нужных результатов. Это не та команда, которой я хочу управлять. Нам нужно больше скорости в нашей игре: если мы пасуем, то нужно делать это быстрее. Если ты атакующий игрок, обостряй впереди, не играй безопасно. Мы вообще играем слишком безопасно», - приводит слова наставника Daily Mail.
Поражение от «Борнмута» стало для «Челси» четвертым в последних пяти встречах. В турнирной таблице лондонцы занимают четвертое место. После 17 матчей команда набрала 29 очков.
В следующем туре команда Лэмпарда сыграет в гостях против «Тоттенхэма». Игра состоится 22 декабря.
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