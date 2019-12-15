Гризманн - об игре с «Реал Сосьедадом»: «Барселона» разочарована ничьей Француз отметился голом в прошедшей игре чемпионата Испании.

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн был расстроен после матча чемпионата Испании против «Реал Сосьедада» (2:2).

«У обеих команд были моменты, чтобы забить еще, - цитирует Marca Гризманна. - Но все закончилось ничьей. Мы разочарованы. Во втором тайме мы могли забить еще и победить, но не получилось. Тем не менее, нам надо переключиться на следующий матч - с «Реалом».

Напомним, в 17-м туре чемпионата Испании «Барселона» в гостях сыграла вничью с «Реал Сосьедадом» 2:2.

В турнирной таблице каталонцы набрали 35 очков, занимают первое место и опережают «Реал» на одно очко. При этом мадридцы провели на одну игру меньше (сегодня «Реал» сыграет в гостях против «Валенсии»).

18 декабря, в перенесенном матче 10-го тура, «Барселона» на своем поле примет «Реал».

Встреча начнется в 22:00 мск.