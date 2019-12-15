Дженнаро Гаттузо – о поражении «Парме»: Команда имеет психологические проблемы Неаполитанцы не побеждают в чемпионате Италии на протяжении восьми матчей кряду.

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Новый главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал вчерашнее поражение своей команды в матче 17-то тура чемпионата Италии с «Пармой» (1:2).

– Мы тренировали схему 4-3-3, но перешли на 4-2-4, когда надо было отыгрываться. Вряд ли здесь можно говорить о невезении, потому что первые 10 минут показали все. Эта команда имеет психологические проблемы, так как «Наполи» не привык не выигрывать столько матчей в серии А. Эти футболисты привыкли бороться за высшие места, так что им непросто адаптироваться сейчас. Я беру всю ответственность и вину за это поражение на себя. Фанаты будут глумиться, потому что мы показываем совсем не те результаты, которых они ждут, – сказал Гаттузо во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что неаполитанский клуб клуб не может выиграть в чемпионате Италии на протяжении восьми матчей кряду. Последняя победа была одержана 19 октября над «Вероной» (2:0).

На данный момент, «Наполи» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 21 очко.