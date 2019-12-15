Леонарду Жардим: «Монако» контролировал игру, поэтому мы разочарованы ничьей - Советский спорт
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15 декабря 2019 10:46ФутболНечаев Юрий

Леонарду Жардим: «Монако» контролировал игру, поэтому мы разочарованы ничьей

Матч 18-го тура чемпионата Франции «Анже» - «Монако» завершился вничью 0:0.

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал игру своей команды против «Анже».

«Мы очень разочарованы. Мы контролировали игру в обоих таймах, а соперник пытался играть на контратаках. Мне нужно было внести изменения для того, чтобы мы получили шансы на победу», - цитирует Жардима L'Equipe.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 79-й минуте.

После этой игры подопечные Жардима набрали 25 очков и занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции.

В следующем туре «Монако» на своем поле примет «Лилль». Встреча состоится 21 декабря.

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