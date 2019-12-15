«Зенит» вновь интересуется Акуньей - Советский спорт
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15 декабря 2019 11:00ФутболНечаев Юрий

«Зенит» вновь интересуется Акуньей

Питерский клуб продолжает работу на трансферном рынке.

Питерский «Зенит» возобновил свой интерес к защитнику лиссабонского «Спортинга» Маркосу Акунье.

Об этом сообщает O Jogo.

Сине-бело-голубые проявляли интерес к футболисту год назад, но тогда «Спортинг» запросил за игрока 20 миллионов евро, а «Зенит» такая цена не устроила.

В текущем сезоне Акунья провел 19 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

За «Спортинг» защитник выступает с 2017 года. Всего на его счету восемь голов и 22 голевые передачи в 118 матчах за клуб.

В послужном списке футболиста 27 матчей в составе сборной Аргентины.

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