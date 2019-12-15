«Зенит» вновь интересуется Акуньей

Питерский «Зенит» возобновил свой интерес к защитнику лиссабонского «Спортинга» Маркосу Акунье.
Об этом сообщает O Jogo.
Сине-бело-голубые проявляли интерес к футболисту год назад, но тогда «Спортинг» запросил за игрока 20 миллионов евро, а «Зенит» такая цена не устроила.
В текущем сезоне Акунья провел 19 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.
За «Спортинг» защитник выступает с 2017 года. Всего на его счету восемь голов и 22 голевые передачи в 118 матчах за клуб.
В послужном списке футболиста 27 матчей в составе сборной Аргентины.
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