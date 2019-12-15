Флик - об игре Коутиньо: Это был высший класс - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
15 декабря 2019 12:23ФутболНечаев Юрий

Флик - об игре Коутиньо: Это был высший класс

«Бавария» разгромила «Вердер» 6:1.

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик выразил свое восхищение игрой полузащитника команды Филиппе Коутиньо.

«Каждый на стадион получил огромное удовольствие, наблюдая за его игрой. В команде все рады за него. Это был высший класс», - приводит слова Флика пресс-служба клуба.

Напомним, в игре 15-го тура против «Вердера» Коутиньо забил три гола и сделал две результативные передачи.

Полузащитник перешел в «Баварию» из «Барселоны» минувшим летом. За мюнхенцев он провел 20 матчей, в которых забил семь голов и сделал семь результативных передач.

В турнирной таблице чемпионата Германии «Бавария» занимает четвертое место. Команда набрала 27 очков и отстает от лидирующего »РБ Лейпциг» на шесть очков.

В следующем туре мюнхенцы сыграют в гостях против «Фрайбурга». Встреча состоится 18 декабря.

Бывший тренер Валуева: Дацик не опустится до того, чтобы стать депутатом (видео) Российский тренер Олег Шалаев раскритиковал своего бывшего подопечного Николая Валуева и отметил, что Вячеслав Дацик, с которым он работает в данный момент, не является матерым уголовников, скорее играет на публику. 14.12.2019 14:00 ММА Усачев Владислав
Еще по теме:
Дацик проведет бой 15 декабря Вячеслав Дацик: Макгрегор оскорбляет Хабиба, поскольку хочет продвинуть реванш Валуев прокомментирует поединок между Кокляевым и Емельяненко
Сергей Кузьмин: Руис распустил себя. Лишний вес сыграл роковую роль Российский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями о боях Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также Александра Поветкина и Майкла Хантера. 08.12.2019 09:00 Бокс Усачев Владислав
Александр Поветкин: Под нейтральным флагом на Олимпиаду не поехал бы Российский тяжеловес Александр Поветкин рассказал о поединке с Майклом Хантером, который завершился вничью и заявил, что отказался бы от поездки на Олимпиаду без российского флага. 13.12.2019 17:30 Бокс Усачев Владислав
Русский Матч Звезд Мира. Косторная, Щербакова и Трусова заняли весь пьедестал Гран-при В Турине завершился финальный турнир серии Гран-при. Последнее золото с мировым рекордом завоевала Алена Косторная. 08.12.2019 00:45 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Команда Тутберидзе опубликовала жесткий ответ на критику Тарасовой и Плющенко Татьяна Тарасова: Вернется ли Загитова в спорт? Я уверена, что никогда Александр Жулин – о Загитовой: Зачем возвращаться, если ты не можешь ни на что больше претендовать?
«Зенит» заработал больше «Лейпцига», «Локо» – меньше «Генка» Даже провалив групповую стадию, российские участники Лиги чемпионов пополнили бюджет внушительными суммами призовых. Тем обиднее досрочно сходить с дистанции: весна сулила питерцам и москвичам баснословные барыши. 13.12.2019 10:00 Футбол Безъязычный Алексей
Был бронзовый день - стал серебряный. Логинов - второй в гонке преследования На 2-м этапе Кубка мира в Австрии у России - четвертая медаль на четырех дистанциях. Серебро в мужской гонке преследования добыл Александр Логинов. 14.12.2019 18:41 Биатлон Тигай Лев
Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Сергей Тарасов: Елисеев стал увереннее себя чувствовать. Это даже видно по его интервью Олимпийский чемпион Сергей Тарасов подвел итоги двух индивидуальных гонок на этапе Кубка мира в Эстерсунде. 06.12.2019 18:51 Биатлон Волохов Юрий
Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай
Новости
12:38 Футбол Лукас Моура: С Моринью «Тоттенхэм» может выиграть трофей
12:38 ММА Ян получил дополнительный бонус за нокаут Фэйбера
12:23 Футбол Флик - об игре Коутиньо: Это был высший класс
12:16 Фигурное катание Ирина Роднина – о решении WADA: Мы должны навести порядок, чтобы таких ситуаций не возникало
12:04 Конькобежный спорт Женская сборная России завоевала бронзу в командной гонке на Кубке мира
11:58 Футбол Канте хочет покинуть «Челси»
11:50 Формула-1 Шарль Леклер: Надеюсь, «Феррари» продолжит прогрессировать в 2020 году
11:29 Конькобежный спорт Кулижников стал первым на дистанции 1000 м на этапе Кубка мира
11:16 Конькобежный спорт Голикова одержала победу на дистанции 500 м на этапе Кубка мира
11:10 Футбол Хендерсон – четвертый игрок в истории «Ливерпуля», выигравший 150 или более матчей в АПЛ
11:00 Футбол «Зенит» вновь интересуется Акуньей
10:46 Футбол Леонарду Жардим: «Монако» контролировал игру, поэтому мы разочарованы ничьей
10:37 Футбол Дженнаро Гаттузо – о поражении «Парме»: Команда имеет психологические проблемы
10:29 Хоккей Дюклер признан первой звездой дня в НХЛ
10:24 ММА Усман отправил в нокаут Ковингтона на турнире UFC 245
10:17 Хоккей Главный тренер «Далласа»: Когда Радулов голоден, его не остановить
10:01 Футбол Паредес может перейти в «Манчестер Юнайтед»
10:00 Футбол Гризманн - об игре с «Реал Сосьедадом»: «Барселона» разочарована ничьей
09:43 Футбол Фрэнк Лэмпард: В нашей игре не хватает скорости
09:38 ММА Волкановски стал новым чемпионом UFC в полулегком весе, победив Холлоуэя
Нет - ЦБК: экологический протест набирает силу в Рыбинске и Череповце
Названы омские производства, которые подозревают в частых выбросах ядовитого газа
Неделя в Удмуртии: трагедия в Можге и чудо в Ижевске, новая елка и песок на площади
«Белогорье» прервало серию поражений и обыграло новокуйбышевскую «Нову»
5-летняя оренбурженка претендует на звание самой красивой девочки России
Футбол под ударом. Могут ли сборную России лишить Евро-2020 и ЧМ-2022
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика