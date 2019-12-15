Флик - об игре Коутиньо: Это был высший класс «Бавария» разгромила «Вердер» 6:1.

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик выразил свое восхищение игрой полузащитника команды Филиппе Коутиньо.

«Каждый на стадион получил огромное удовольствие, наблюдая за его игрой. В команде все рады за него. Это был высший класс», - приводит слова Флика пресс-служба клуба.

Напомним, в игре 15-го тура против «Вердера» Коутиньо забил три гола и сделал две результативные передачи.

Полузащитник перешел в «Баварию» из «Барселоны» минувшим летом. За мюнхенцев он провел 20 матчей, в которых забил семь голов и сделал семь результативных передач.

В турнирной таблице чемпионата Германии «Бавария» занимает четвертое место. Команда набрала 27 очков и отстает от лидирующего »РБ Лейпциг» на шесть очков.

В следующем туре мюнхенцы сыграют в гостях против «Фрайбурга». Встреча состоится 18 декабря.