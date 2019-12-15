Лукас Моура: С Моринью «Тоттенхэм» может выиграть трофей

Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура верит, что Жозе Моуринью приведет клуб к победам.
«Все рады работать под руководством Моуринью. Все знают, насколько он хорош, потому что Жозе выигрывал трофеи с каждым клубом, где он работал. Теперь у «Тоттенхэма» есть все, что нужно, - отличный тренер с огромным опытом, который может многое дать команде. Я верю, что мы можем выиграть трофей с Моуринью», - цитирует футболиста Goal.
В текущем сезоне чемпионата Англии «Тоттенхэм» занимает восьмую строчку в турнирной таблице. После 16 туров команда набрала 23 очка.
Сегодня лондонцы сыграют в гостях против «Вулверхэмптона». Встреча начнется в 17:00 мск.
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