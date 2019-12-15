Оле-Гуннар Сульшер: Я всегда был уверен, что смогу тренировать «МЮ» Команда находится на шестом месте в АПЛ.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился впечатлениями о работе в клубе.

– Я всегда был уверен, что смогу тренировать эту команду. Не согласился бы на работу в «МЮ», если бы не чувствовал, что могу с ней справиться, поскольку я обязан этому клубу. Думаю, могу сам решить все вопросы, касающиеся тактики и управления тренерским штабом, но у меня отличные помощники. Поэтому не все держится только на мне. Рад, что у меня есть Майкл Кэррик, Майк Фелан и Киран Маккенна. Для меня тренировать «МЮ» – это найти подход к своему штабу, игрокам и всем остальным. Не имеет значения, в каком клубе нахожусь, это просто мое кредо, – цитирует тренера портал Goal.

Отметим, что команда Сульшера не проигрывает в АПЛ на протяжении пяти матчей кряду, что помогло им подняться на шестое место в турнирной таблице (24 очка).

Сегодня «МЮ» имеет шансы сократить отставание от зоны Лиги чемпионов до двух очков, если в матче 17-го тура дома обыграет «Эвертон». Начало встречи – в 17.00 по московскому времени.