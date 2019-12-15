Оле-Гуннар Сульшер: Я всегда был уверен, что смогу тренировать «МЮ» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
15 декабря 2019 13:01ФутболКорегин Владислав

Оле-Гуннар Сульшер: Я всегда был уверен, что смогу тренировать «МЮ»

Команда находится на шестом месте в АПЛ.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился впечатлениями о работе в клубе.

– Я всегда был уверен, что смогу тренировать эту команду. Не согласился бы на работу в «МЮ», если бы не чувствовал, что могу с ней справиться, поскольку я обязан этому клубу. Думаю, могу сам решить все вопросы, касающиеся тактики и управления тренерским штабом, но у меня отличные помощники. Поэтому не все держится только на мне. Рад, что у меня есть Майкл Кэррик, Майк Фелан и Киран Маккенна. Для меня тренировать «МЮ» – это найти подход к своему штабу, игрокам и всем остальным. Не имеет значения, в каком клубе нахожусь, это просто мое кредо, – цитирует тренера портал Goal.

Отметим, что команда Сульшера не проигрывает в АПЛ на протяжении пяти матчей кряду, что помогло им подняться на шестое место в турнирной таблице (24 очка).

Сегодня «МЮ» имеет шансы сократить отставание от зоны Лиги чемпионов до двух очков, если в матче 17-го тура дома обыграет «Эвертон». Начало встречи – в 17.00 по московскому времени.

Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Тренер Медведева претендует на звание лучшего в 2019 году Карен Хачанов: В матче «Зенит» – «Спартак» все было на уровне АПЛ Медведев – лучший теннисист 2019 года в России
Русский Матч Звезд Мира. Косторная, Щербакова и Трусова заняли весь пьедестал Гран-при В Турине завершился финальный турнир серии Гран-при. Последнее золото с мировым рекордом завоевала Алена Косторная. 08.12.2019 00:45 Фигурное катание Тигай Лев
Невероятный график «Рейнджерс» Панарина Спойлер – виноват тренер Дэвид Куинн. 15.12.2019 13:15 Хоккей Славин Виталий
Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Даниил Медведев стал победителем турнира в Эри-Рияде, одолев в финале итальянца Фоньини Медведев обыграл Гоффена и вышел в финал турнира в Эр-Рияде Медведев победил немца Штруффа в четвертьфинале турнира в Эр-Рияде
Анастасия Мишина и Александр Галлямов: Когда что-то не получается, просто дуемся друг на друга Российская пара, первый сезон выступающая на взрослом уровне, заняла третье место в финале Гран-при. 09.12.2019 11:00 Фигурное катание Киреева Ксения
«Бавария» – впереди Европы всей. И даже «Спартака» Мюнхенский суперклуб установил рекорд Лиги чемпионов, завершив групповой этап не только с шестью победами из шести, но и с самой большой разностью забитых и пропущенных мячей. 12.12.2019 16:00 Футбол Безъязычный Алексей
Владислав Третьяк: Международная федерация должна прислушаться к мнению Фазеля В подмосковном Аносине перед Гала-матчем «Красная машина. Связь поколений» президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк ответил на вопросы касательно отлучения России от чемпионатов мира и Олимпийских игр после санкций со стороны WADA. 10.12.2019 21:00 Хоккей Домрачев Владислав
Отпуск по уходу: вся правда об Алине Загитовой То, что женское фигурное катание давно стало детским – набившая оскомину банальность. 15.12.2019 09:52 Фигурное катание Яременко Николай
Выставочные матчи НХЛ в России не нужны. Что обсуждали руководители клубов КХЛ В среду в Музее хоккея состоялось совещание с руководителями клубов КХЛ. Обсуждались нюансы введения со следующего сезона «потолка» и «пола» зарплат, а также другие насущные вопросы. 11.12.2019 22:00 Хоккей Домрачев Владислав
Марат Балаев: Большое желание «зажечь» 14 декабря, чтоб встряхнулся Питер Российский боец по прозвищу «Мотиватор» Марат Балаев проведет бой против бразильца Диего Брандао 14 декабря в рамках турнира ACA 103 в Санкт-Петербурге. 09.12.2019 13:00 ММА Ващенко Сергей
Новости
13:47 ММА На турнире UFC 245 три бойца получили перелом челюсти
13:41 Биатлон Поршнева – победительница масс-старта на втором этапе Кубка IBU
13:36 Футбол Болельщики «Тамбова» признали Мелкадзе лучшим игроком команды по итогам первой части сезона
13:23 Футбол Мораес продлил контракт с «Шахтером»
13:17 Конькобежный спорт Семериков одержал победу на дистанции 5000 м на этапе Кубка мира
13:01 Футбол Оле-Гуннар Сульшер: Я всегда был уверен, что смогу тренировать «МЮ»
12:55 Гандбол Женская сборная России стала бронзовым призером чемпионата мира
12:38 Футбол Лукас Моура: С Моринью «Тоттенхэм» может выиграть трофей
12:38 ММА Ян получил дополнительный бонус за нокаут Фэйбера
12:23 Футбол Флик - об игре Коутиньо: Это был высший класс
12:16 Фигурное катание Ирина Роднина – о решении WADA: Мы должны навести порядок, чтобы таких ситуаций не возникало
12:04 Конькобежный спорт Женская сборная России завоевала бронзу в командной гонке на Кубке мира
11:58 Футбол Канте хочет покинуть «Челси»
11:50 Формула-1 Шарль Леклер: Надеюсь, «Феррари» продолжит прогрессировать в 2020 году
11:29 Конькобежный спорт Кулижников стал первым на дистанции 1000 м на этапе Кубка мира
11:16 Конькобежный спорт Голикова одержала победу на дистанции 500 м на этапе Кубка мира
11:10 Футбол Хендерсон – четвертый игрок в истории «Ливерпуля», выигравший 150 или более матчей в АПЛ
11:00 Футбол «Зенит» вновь интересуется Акуньей
10:46 Футбол Леонарду Жардим: «Монако» контролировал игру, поэтому мы разочарованы ничьей
10:37 Футбол Дженнаро Гаттузо – о поражении «Парме»: Команда имеет психологические проблемы
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Выходной 31 декабря, отставка чиновников и плакаты с Путиным: итоги недели Карелии
Ставрополье могут заставить давать деньги кавказским республикам
«Белогорье» прервало серию поражений и обыграло новокуйбышевскую «Нову»
На пожаре в Орске погибла 12-летняя девочка (18+)
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
Фундамент будущих успехов. 280 регбистов приняли участие в фестивале ЦСКА
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика