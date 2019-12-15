Мораес продлил контракт с «Шахтером» Игрок останется в команде до конца 2021 года.

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Сегодня донецкий «Шахтер» на своем официальном сайте объявил о продлении соглашения с 32-летним нападающим сборной Украины Жуниором Мораесом. Контракт с игроком будет действовать до конца 2021 года.

– Жуниор два сезона подряд является лучшим бомбардиром УПЛ. По итогам 2019 года он вошел в символическую сборную игроков украинского чемпионата. Голевое чутье, командная работа и заряженность на борьбу выделяют футболиста и делают одним из лучших нападающих Украины. Мораес большой профессионал, и я уверен – в следующие два года он поможет нам завоевать новые титулы и трофеи, – сказал генеральный директор команды Сергей Палкин.

Отметим, что нападающий перешел в «Шахтер» в 2018 году в статусе свободного агента. До этого он выступал в таких клубах, как киевское «Динамо», донецкий «Металлург», софийский ЦСКА и китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

В этом сезоне он сыграл в 24 матчах, забив 17 голов и отдав семь результативных передач. Всего за «Шахтер» Мораес провел 63 матча, забил 43 гола и сделал 19 ассистов.

В марте этого года нападающий получил украинское гражданство и начал выступления за сборную Украины, за которую он уже сыграл в 5 играх.