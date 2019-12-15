Болельщики «Тамбова» признали Мелкадзе лучшим игроком команды по итогам первой части сезона Команды РПЛ подводят итоги первых 19 туров чемпионата.

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Георгий Мелкадзе признан лучшим игроком «Тамбова» в первой части сезона по версии болельщиков.

По итогам голосования форвард набрал 39% голосов. Следом за Мелкадзе расположились голкипер Гиорги Шелия (30%), и нападающий Владимир Обухов (14%).

Напомним, нападающий перешел в «Тамбов» из столичного «Спартака» на правах аренды в сентябре 2019 года. В десяти проведенных матчах футболист забил пять голов и сделал две результативные передачи.

После 19 туров «Тамбов» набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице. В ближайшем матче РПЛ команда на своем поле примет казанский «Рубин».