Болельщики «Тамбова» признали Мелкадзе лучшим игроком команды по итогам первой части сезона - Советский спорт
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15 декабря 2019 13:36ФутболНечаев Юрий

Болельщики «Тамбова» признали Мелкадзе лучшим игроком команды по итогам первой части сезона

Команды РПЛ подводят итоги первых 19 туров чемпионата.

Георгий Мелкадзе признан лучшим игроком «Тамбова» в первой части сезона по версии болельщиков.

По итогам голосования форвард набрал 39% голосов. Следом за Мелкадзе расположились голкипер Гиорги Шелия (30%), и нападающий Владимир Обухов (14%).

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Нападающий #фктамбов «Тамбов» Георгий @skvoznoi_19 Мелкадзе, набрав 39% голосов наших респондентов, становится лучшим игроком команды в первой части сезона @premierliga по версии болельщиков! 💥 . Второе место в упорном голосовании занял голкипер Гиорги @gioshelo Шелия. За него свои голоса отдали более 30% болельщиков. Замкнул тройку лидеров Владимир @vladimir_obukhov_ Обухов (14%). ⚽️ . В первой части сезона Мелкадзе сыграл за «Тамбов» в десяти матчах, в которых забил пять голов и отдал две голевые передачи. Дважды, в играх с «Ростовом», признавался экспертами «Матч Премьер» лучшим игроком встречи. 📊 . Поздравляем Георгия с победой в номинации и желаем ему новых достижений в весенней части сезона! ✊ . #ГеоргийМелкадзе

Публикация от ПФК «Тамбов» (@pfctambov)

Напомним, нападающий перешел в «Тамбов» из столичного «Спартака» на правах аренды в сентябре 2019 года. В десяти проведенных матчах футболист забил пять голов и сделал две результативные передачи.

После 19 туров «Тамбов» набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице. В ближайшем матче РПЛ команда на своем поле примет казанский «Рубин».

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