«Манчестер Юнайтед» интересуется Кулушевски Футболист принадлежит «Аталанте», но выступает в «Парме» на правах аренды.

Английский «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику Деяну Кулушевски.

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, представители англичан наблюдали за игроком во время матча чемпионата Италии «Наполи» - «Парма» (1:2), в котором швед забил гол и сделал результативную передачу.

По сведениям источника, «МЮ» готов заплатить за игрока 30 млн евро. Ранее сообщалось, что интерес к Кулушевски проявляют «Ювентус» и «Интер».

В текущем сезоне 19-летний полузащитник провел 16 матчей в чемпионате Италии, в которых забил четыре голы и отдал шесть результативных передач.