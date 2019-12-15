Фредди Юнгберг: Нужно время для того, чтобы «Арсенал» снова выигрывал трофеи Команда находится на девятой строчке в АПЛ.

Исполняющий обязанности главного тренера лондонского «Арсенала» Фредди Юнгберг в преддверии матча 17-го тура против «Манчестер Сити» поделился мнением о критике со стороны болельщиков клуба.

– То, что фанаты так себя ведут, правильно. Конечно, я хочу, чтобы они были на нашей стороне. Но все же я считаю, что раз мы принимаем дома «Манчестер Сити», фанаты знают, что впереди очень сложный матч, и будут с нами в любом случае. Ради них мы стараемся делать все, что в наших силах. Надеюсь, они увидели это за последние недели. Я тоже фанат и хочу, чтобы «Арсенал» снова выигрывал трофеи. Но для этого нужно время. Конечно, многое надо исправить, во многом можно прибавить. У меня есть список из 10-15 позиций, которые нужно срочно исправить, но невозможно решить все проблемы за раз, – цитирует Юнгберга портал Goal.

Напомним, что Юнгберг принял команду 29 ноября после увольнения Унаи Эмери.

На данный момент «Арсенал» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 22 очка. Встреча с «Манчестер Сити» состоится сегодня в 19.30 по московскому времени.