«Хетафе» одолел «Вальядолид», продлив победную серию до трех матчей Обидчик «Краснодара» занимает четвертое место в примере.

В игре 17-го тура испанской примеры «Хетафе» на своем поле обыграл «Вальядолид» со счетом 2:0.

На 36-й минуте точным ударом с левой отличился Марк Кукурелья, а на 82-й Анхель, забил головой после навеса Хайме Маты.

Беспроигрышная серия «Хетафе» в чемпионате Испании длится 7 матчей (пять побед и две ничьи). В турнирной таблице команда Хосе Бордаласа занимает четвертое место, набрав 30 очков в 17 турах.

Безвыигрышная и безголевая серия «Вальядолида» длятся пять матчей (две нулевые ничьи и три безголевые поражения). Команда занимает 15-е место с 19 очками.

21 декабря «Хетафе» сыграет в гостях с «Вильярреалом», а «Вальядолид» примет «Валенсию».