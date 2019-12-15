«Верона» сыграла вничью с «Торино», проигрывая 0:3 по ходу встречи В матче серия А веронцы отыгрались в последние полчаса.

Матч 16-го тура чемпионата Италии «Верона» – «Торино» завершился вничью 3:3.

По ходу встречи гости из Турина выигрывали 3:0. На 36-й и 61-й минутах бывший защитник «Рубина» и «Зенита» Кристиан Ансальди оформил дубль, а на 54-й отличился Алехандро Беренгер.

«Верона» спаслась от поражения, забив три мяча за 15 минут. На 69-й Джампаоло Паццини реализовал пенальти, на 76-й забил Валерио Верре, а на 84-й – Мариуш Стемпиньски.

«Торино» в турнирной таблице занимает девятое место, набрав 21 очко. «Верона» идет на 11-м (19 очков).

21 декабря «Торино» сыграет дома против СПАЛа. «Верона» следующий матч чемпионата проведет против того же соперника уже после рождественской паузы 5 января. Игра 17-го тура серия А «Лацио» – «Верона» была перенесена на 8 января.