«Рейнджерс» обыграл «Мазервелл» и вышел в лидеры чемпионата Шотландии

В составе команды из Глазго голами отметились Никола Катич (27-я минута) и Альфредо Морелос (69).
Отметим, что «Рейнджерс» завершал встречу вдесятером – на 71 минуте игры за вторую желтую карточку с поля был удален колумбийский нападающий команды Морелос.
После этой игры «Рейнджерс» набрал 41 очко и вышел на первое место в турнирной таблице шотландской премьер-лиги, «Мазервелл», имея в активе 31 очко, расположился на четвертой строчке.
В следующем туре «Мазервелл» на выезде сыграет против «Килмарнока», а «Рейнджерс» в гостях встретится с «Хайбернианом».
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