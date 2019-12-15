Выступающая в серии C «Монца» предложила контракт Ибрагимовичу - Советский спорт
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15 декабря 2019 17:09Футбол

Выступающая в серии C «Монца» предложила контракт Ибрагимовичу

Выступающая в серии C, третьем по силе дивизиона итальянского футбола, «Монца» намерена предложить долгосрочный контракт шведскому нападающему Златану Ибрагимовичу.

Как сообщает Goal.com со ссылкой на Corriere della Sera, Адриано Галлиани, исполнительный директор итальянского клуба, которым с 2018 года владеет Сильвио Берлускони, уже связался с агентом шведского форварда Мино Райола, и тот посоветовал ему переговорить напрямую с 38-летним нападающим.

«Приходите к нам, оставайтесь шесть месяцев в серии С. Затем в следующем году мы идем в серию В, и через два сезона мы выйдем в серию А», - пояснил свой шаг Галлиани.

Напомним, что Ибрагимович пользовался успехом у Берлускони и Галлиани в «Милане», где он играл с 2010 по 2012 годы, в то время как дуэт возглавлял клуб.

Добавим, что шведский нападающий в ноябре стал свободным агентом после того, как закончился его контракт с клубом MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Ранее об интересе к форварду заявляли «Наполи», «Милан» и «Эвертон».

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