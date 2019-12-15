«Тоттенхэм» на выезде одолел «Вулверхэмптон» и обошел «Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице

Матч 17-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» – «Тоттенхэм» завершился со счетом 1:2.

Гости долго вели в счете после гола Лукаса Моуры на восьмой минуте, однако в середине второго тайма нападающий «волков» Адама Траоре восстановил равновесие. Тем не менее, «Тоттенхэм» в компенсированное время вырвал победу. На первой добавленной минуте после углового Кристиана Эриксена точный удар головой нанес защитник сборной Бельгии Ян Вертонген.

После отставки Маурисио Почеттино и назначения Жозе Моуринью «Тоттенхэм» выиграл в АПЛ четыре матча из пяти, потерпев 4 декабря поражение 1:2 в гостях у «Манчестер Юнайтед».

«Вулверхэмптон» проиграл в чемпионате впервые с 14 сентября, когда на своем поле уступил «Челси» 2:5. Прерванная «Тоттенхэмом» 11-матчевая беспроигрышная серия была для «волков» лучшей на высшем уровне с осени 1962 года.

В турнирной таблице «Тоттенхэм» поднялся на пятое место, набрав 26 очков и потеснив «Манчестер Юнайтед». «Вулверхэмптон» занимает восьмую позицию, оставшись с 24 очками.

21 декабря «Вулверхэмптон» сыграет в гостях с «Норвичем». «Тоттенхэм» 22 декабря встретиться на своем поле с «Челси».