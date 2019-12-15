Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Удинезе»

В составе туринской команды голами отметились Криштиану Роналду (9-я и 37-я минуты) и Леонардо Бонуччи (45), у гостей отличился Игнасио Пуссетто (90+4).
После этой игры «Ювентус» набрал 39 очков и вышел в лидеры турнирной таблицы серии А, «Удинезе» с 15 очками расположился на 17-й строчке.
В следующем туре «Ювентус» в гостях сыграет против «Сампдории», а «Удинезе» на своем поле встретится с «Кальяри».
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