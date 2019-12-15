«Аталанта» проиграла «Болонье» в гостях Команда из Бергамо занимает шестое место в серии А.

Матч 16-го тура чемпионата Италии «Болонья» – «Аталанта» завершился со счетом 2:1.

У хозяев на 12-й минуте забил Родриго Паласио, а на 53-й – Андреа Поли. На 60-й минуте украинский полузащитник Руслан Малиновский сократил отставание команды из Бергамо, однако отыграться «Аталанта» не смогла, хотя соперник заканчивал матч вдесятером. На 88-й минуте был удален защитник «Болоньи» Данило.

«Аталанта» осталась в турнирной таблице на шестом месте с 28 очками. «Болонья», набрав 19, поднялась на 11-е место.

22 декабря «Аталанта» на своем поле примет «Милан». В тот же день команда Синиши Михайловича сыграет в гостях с «Лечче».