«Милан» на своем поле сыграл вничью с «Сассуоло»

Матч 16-го тура серия А «Милан» – «Сассуоло» завершился вничью 0:0. Хозяева поля нанесли десять ударов в створ ворот соперника, но так и не смогли забить.

В турнирной таблице «Милан» занимает десятое место, набрав 21 очко. Столько же очков у «Торино» и «Наполи», но команды из Турина и Неаполя находятся выше по дополнительным показателям.

«Сассуоло» располагается на 13-й строчке с 16 очками после 15 игр. Зелено-черные в третий раз кряду сыграли вничью.

18 декабря «Сассуоло» сыграет в гостях с клубом «Брешиа» в перенесенном матче 7-го тура. «Милан» свой следующий матч чемпионата проведет 22 декабря в гостях у «Аталанты».