Представитель Дриусси: Бекхэм предложил «Зениту» 25 млн долларов Ранее сообщалось, что «Интер Майами» заинтересован в переходе нападающего «Барселоны» Луиса Суареса и уже провел первые переговоры с представителями 32-летнего уругвайского форварда.

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси действительно может покинуть питерский клуб в зимнее трансферное окно. Об этом заявил представитель игрока Эрнан Берман.

«Речь только о Дриусси. Предлагают сумасшедшие деньги, но «Зенит» не готов продавать футболиста. Себастьяна хочет пригласить лично Дэвид Бекхэм. Он готов заплатить 25 миллионов долларов. Если петербуржцы откажут, то «Интер» возьмет Роджера Мартинеса (колумбийского нападающего мексиканской «Америки»). У петербуржцев есть время до 19 декабря», – цитирует представителя игрока агентство «РИА Новости».

В текущем сезоне аргентинец провел 21 матч, забил один гол и отдал один голевой пас. Его контракт в силе до 30 июня 2021 года.