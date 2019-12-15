«Эспаньол» упустил победу над «Бетисом» и остался на последнем месте

В 17-м туре примеры «Эспаньол» и «Бетис» сыграли вничью 2:2.

Нападающий гостей Борха Иглесиас открыл счет на четвертой минуте, однако к перерыву хозяева поля выигрывали 2:1. На 19-й минуте точный удар правой из центра штрафной нанес Серхи Дардер, а на 41-й Бернардо Эспиноса забил головой.

Несмотря на успехи первого тайма «Эспаньол» одержать победу не смог. На 67-й минуте счет после подачи углового сравнял защитник «Бетиса» Марк Бартра.

Ничья в Барселоне прервала 3-матчевую победную серию «Бетиса». В турнирной таблице севильский клуб идет на 12-м месте с 23 очками.

«Эспаньол» продолжает занимать в примере последнее место. В семи последних турах команда, пробившаяся в плей-офф Лиги Европы, набрала лишь два очка, потерпев пять поражений. В активе каталонского клуба лишь 10 очков и две победы в нынешнем чемпионате.

22 декабря состоятся матчи следующего тура чемпионата Испании «Леганес» – «Эспаньол» и «Бетис» – «Атлетико».