Оле-Гуннар Сульшер: Когда забивал «Эвертон», было нарушение правил Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал домашнюю ничью с ливерпульским клубом.

В 17-м туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» сыграли вничью 1:1. В интервью Sky Sports после матча главный тренер манкунианцев Оле-Гуннар Сульшер подчеркнул, что голу соперников предшествовало нарушение правил.

Дело в том, что во время подачи углового, которая закончилась автоголом защитника «МЮ» Виктора Линделефа двое игроков «Эвертона» блокировали вратаря «Юнайтед» Давида Де Хеа.

«Разочарованы тем, что не взяли три очка, – сказал норвежский тренер. – В концовке матча нам не хватало идей в завершении атак. Первый тайма был разочарованием. Мы не должны пропускать подобные голы после стандартов. Однако отмечу, что там было нарушение правил. Нужно было назначать штрафной в нашу пользу. Смысла жаловаться особо нет, но руки соперника лежали на плечах Давида».

В турнирной таблице чемпионата Англии «МЮ» занимает шестое место, набрав в 17 турах 25 очков.