Жозе Моуринью: Нужно быть командой в самом настоящем смысле этого слова Главный тренер «Тоттенхэма» прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном».

Матч 17-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» – «Тоттенхэм» завершился со счетом 1:2. Победный гол защитник «шпор» Ян Вертонген забил в компенсированное время второго тайма. Главный тренер лондонцев Жозе Моуринью считает, что его команда добилась победы за счет правильной психологии, а не благодаря везению. Об этом португалец заявил на пресс-конференции после игры.

«Ингода футбол – странная вещь, – цитирует тренера Fox Sports. – Иногда забиваешь, иногда нет. «Волки» могли бы опережать нас на одно очко, и мы бы не были такими счастливыми. Но создание команды-победителя начинается с психологии.

Само понятие «команда» – это основа при создании команды, которая способна побеждать. Этот матч – идеальный пример того, что выиграть может только единая команда, а не отдельные игроки. Вы должны быть командой в самом настоящем смысле этого слова.

«Вулверхэмптон» – очень хорош. Я говорил это до игры, и повторяю это сейчас. Играть против них очень тяжело»

В турнирной таблице АПЛ поднялся на пятое место. В активе лондонцев 26 очков. При Моуринью команда одержала четыре победы в пяти матчах чемпионата.