«Манчестер Сити» разгромил в гостях «Арсенал» благодарю дублю Де Брюйне Бельгиец забил два мяча и отдал голевую передачу.

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Игра 17-го тура чемпионата Англии «Арсенал» – «Манчестер Сити» завершилась со счетом 0:3.

Все голы были забиты в первом тайме, и к каждому из них приложил свой талант Кевин Де Брюйне. Полузащитник сборной Бельгии оформил дубль, отличившись на 2-й и 40-й минутах, а на 15-й отдал голевую передачу Рахиму Стерлингу.

В турнирной таблице «Манчестер Сити» занимает третье место, набрав в 17 турах 35 очков. «Арсенал» в данный момент девятый с 22 очками. В девяти последних турах «канониры» одержали только одну победу (9 декабря в гостях у «Вест Хэма» со счетом 3:1), четырежды сыграв вничью и потерпев четыре поражения.

В следующем туре 21 декабря «Манчестер Сити» сыграет дома с «Лестером». В тот же день «Арсенал» встретится в гостях с «Эвертоном».