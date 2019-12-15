Иванович – лучший футболист РПЛ в первой половине сезона по точности передач - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
15 декабря 2019 21:55ФутболГичунцев Артур

Иванович – лучший футболист РПЛ в первой половине сезона по точности передач

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Капитан и защитник «Зенита» Бранислав Иванович признан лучшим футболистом РПЛ в первой половине сезоне по точности передач.

В текущем сезоне сербский игрок отдал 1024 передачи, 929 из которых дошли до адресата. Вторым по этому показателю стал защитник «Рубина» Филип Уремович. В его активе 916 точных передач из 1015. Замкнул список еще один футболист «Зенита» – хавбек Вильмар Барриос, в активе которого 835 точных передач из 924.

Подробная статистика выглядит так:

1. Бранислав Иванович, «Зенит» (91%, 929/1024)

2. Филип Уремович, «Рубин» (90%, 916/1015)

3. Вильмар Барриос, «Зенит» (90%, 835/924)

4. Ярослав Ракицкий, «Зенит» (88%, 1012/1145)

5. Сергей Петров, «Краснодар» (88%, 971/1102)

Алина всё. Фигурное катание в поисках баланса Алина Загитова объявила о приостановке выступлений. Слово «приостановка» пусть вас не обманывает. 14.12.2019 00:00 Фигурное катание Яременко Николай
Еще по теме:
Ирина Слуцкая: Никто не вправе осуждать Загитову «Идите к чертовой матери». Тарасова отказалась комментировать слова Тутберидзе Алексей Мишин: Люди озверели от злобы
Раскатать и треснуть – напутствие от Отара В преддверии отнюдь не лирических столкновений 14 декабря наш колумнист дает напутствие спортсменам. 08.12.2019 12:00 ММА Кушанашвили Отар
Бывший тренер Валуева: Дацик не опустится до того, чтобы стать депутатом (видео) Российский тренер Олег Шалаев раскритиковал своего бывшего подопечного Николая Валуева и отметил, что Вячеслав Дацик, с которым он работает в данный момент, не является матерым уголовников, скорее играет на публику. 14.12.2019 14:00 ММА Усачев Владислав
Анчелотти осталось завидовать Семаку. Цифры и факты матчей вторника в ЛЧ Вторник стал черным днем не только для «Зенита» и Сергея Семака. В последний момент путевку в плей-офф упустил полуфиналист предыдущего розыгрыша «Аякс», а главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти, даже выведя команду из группы, лишился своего поста. 11.12.2019 17:30 Футбол Безъязычный Алексей
Еще по теме:
«Реал Сосьедад» отреагировал на жалобу «Барселоны» по поводу судейства (фото) Сульшер получит на зимние трансферы 250 миллионов фунтов Дешам намекнул Жиру, что для попадания в сборную придется покинуть «Челси»
Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Россия впервые за 18 лет – без титулов, Шарапова – вне топ-100. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 06.12.2019 11:48 Теннис Мысин Николай
Шторм против химика. Шлеменко проведет бой с бойцом, провалившим допинг-тест Российский боец Александр Шлеменко в рамках турнира RCC 7 проведет бой против американца Дэвида Бранча. Встреча состоится 14 декабря в Екатеринбурге. 14.12.2019 08:00 ММА Усачев Владислав
«Зенит» заработал больше «Лейпцига», «Локо» – меньше «Генка» Даже провалив групповую стадию, российские участники Лиги чемпионов пополнили бюджет внушительными суммами призовых. Тем обиднее досрочно сходить с дистанции: весна сулила питерцам и москвичам баснословные барыши. 13.12.2019 10:00 Футбол Безъязычный Алексей
Красно-белая пощечина «Зениту». Чемпион России разгромлен «Бенфикой» и остался даже без Лиги Европы Встреча прошла в Лиссабоне. 11.12.2019 01:15 Футбол Мощенко Захар
Новости
21:58 Футбол «Шальке» вдесятером обыграл «Айнтрахт»
21:56 Футбол Гол Мхитаряна помог «Роме» одержать волевую победу над СПАЛом
21:55 Футбол Иванович – лучший футболист РПЛ в первой половине сезона по точности передач
21:41 Футбол «Реал Сосьедад» отреагировал на жалобу «Барселоны» по поводу судейства (фото)
21:31 Биатлон Дмитрий Васильев: С норвежцами сложно сравниваться, непонятно, каким воздухом они дышат
21:22 Футбол «Манчестер Сити» разгромил в гостях «Арсенал» благодарю дублю Де Брюйне
21:12 Фигурное катание Ирина Слуцкая: Никто не вправе осуждать Загитову
21:10 Президент UFC: Ян подбирается к элите легчайшего веса
21:03 Футбол Сульшер получит на зимние трансферы 250 миллионов фунтов
21:02 Футбол «Ренн» в концовке встречи вырвал победу у «Лиона»
21:00 Футбол Жозе Моуринью: Нужно быть командой в самом настоящем смысле этого слова
20:40 Хоккей Миро Аалтонен: Это особенный момент, когда ты играешь в хоккей на таком стадионе
20:39 Футбол Оле-Гуннар Сульшер: Когда забивал «Эвертон», было нарушение правил
20:35 ММА Дацик проиграл нокаутом французскому кикбоксеру
20:26 Бокс Владимир Кличко в соцсетях намекнул на возобновление карьеры
20:15 Хоккей Роман Ротенберг: Спасибо болельщикам, что пришли на матч
20:09 Хоккей Алексей Кудашов: Надо было дожимать финнов во втором периоде
20:05 Фигурное катание «Идите к чертовой матери». Тарасова отказалась комментировать слова Тутберидзе
20:05 Футбол «Эспаньол» упустил победу над «Бетисом» и остался на последнем месте
20:03 Хоккей Илья Сорокин: И без дела не стоял, и не устал
Москву ожидает тепловой рекорд за всю историю метеонаблюдений
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
За что собаки кусают тюменцев?
Игорь Меньщиков: болельщики всей России хотят видеть «Ротор» в премьер-лиге
Силуанов заявил о реструктуризации госдолга Татарстана
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
На сочинском стадионе «Фишт» началось строительство теннисных кортов
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика