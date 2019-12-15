Иванович – лучший футболист РПЛ в первой половине сезона по точности передач

Капитан и защитник «Зенита» Бранислав Иванович признан лучшим футболистом РПЛ в первой половине сезоне по точности передач.
В текущем сезоне сербский игрок отдал 1024 передачи, 929 из которых дошли до адресата. Вторым по этому показателю стал защитник «Рубина» Филип Уремович. В его активе 916 точных передач из 1015. Замкнул список еще один футболист «Зенита» – хавбек Вильмар Барриос, в активе которого 835 точных передач из 924.
Подробная статистика выглядит так:
1. Бранислав Иванович, «Зенит» (91%, 929/1024)
2. Филип Уремович, «Рубин» (90%, 916/1015)
3. Вильмар Барриос, «Зенит» (90%, 835/924)
4. Ярослав Ракицкий, «Зенит» (88%, 1012/1145)
5. Сергей Петров, «Краснодар» (88%, 971/1102)
🎯 Лучшие игроки #РПЛ по точности передач:— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 15 декабря 2019 г.
⠀
1. Бранислав Иванович
2. Филип Уремович
3. Вильмар Барриос
4. Ярослав Ракицкий
5. Сергей Петров
⠀#Зенит #Рубин #Краснодар pic.twitter.com/08bq4jPS3N