«Шальке» вдесятером обыграл «Айнтрахт»

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Матч 15-го тура чемпионата немецкой бундеслиги «Шальке» – «Айнтрахт» завершился со счетом 1:0.

Единственный гол на 53-й минуте забил бельгийский полузащитник хозяев Бенито Раман, реализовав выход один на один после передачи Амина Арита.

Стоит отметить, что с 66-й минуты «Шальке» играл в меньшинстве. Вратарь хозяев Александер Нюбель заработал удаление, сбив игрока «Айнтрахта» Мията Гачиновича за пределами штрафной.

В турнирной таблице «Шальке» занимает четвертое место, набрав 28 очков и на одно опережая «Баварию».

«Айнтрахт» идет на 12-й позиции с 18 очками. В пяти последних турах франкфуртцы потерпели четыре поражения, набрав лишь одно очко благодаря ничьей с «Гертой» (2:2 дома 6 декабря).

18 декабря «Айнтрахт» сыграет дома против «Кельна». В тот же день «Шальке» в гостях встретиться с «Вольфсбургом».