«Вильярреал» в гостях обыграл «Севилью», прервав свою серию из шести матчей без побед

В составе хозяев поля голом отметился Мунир Эль-Хаддади (61-я минут), у гостей отличились Рауль Альбиоль (13) и Карл Токо Экамби (74).

После этой игры «Вильярреал» набрал 22 очка и расположился на 13-м месте в турнирной таблице примеры. «Севилья» с 31 очком занимает третью строчку.

В следующем туре «Севилья» в гостях сыграет против «Мальорки», а «Вильярреал» на своем поле примет «Хетафе».