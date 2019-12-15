«Вильярреал» в гостях обыграл «Севилью», прервав свою серию из шести матчей без побед - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
15 декабря 2019 22:24Футбол

«Вильярреал» в гостях обыграл «Севилью», прервав свою серию из шести матчей без побед

Футболисты «Севильи» уступили «Вильярреалу» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Испании со счетом 1:2.

В составе хозяев поля голом отметился Мунир Эль-Хаддади (61-я минут), у гостей отличились Рауль Альбиоль (13) и Карл Токо Экамби (74).

После этой игры «Вильярреал» набрал 22 очка и расположился на 13-м месте в турнирной таблице примеры. «Севилья» с 31 очком занимает третью строчку.

В следующем туре «Севилья» в гостях сыграет против «Мальорки», а «Вильярреал» на своем поле примет «Хетафе».

Медаль – бронза, а Миронова – золото. Россиянка – третья в спринте в Хохфильцене Светлана Миронова впервые в карьере завоевала личную медаль на Кубке мира. В спринтерской гонке второго этапа в австрийском Хохфильцене она с одним промахом показала третий результат. 13.12.2019 15:45 Биатлон Мысин Николай
Еще по теме:
Дмитрий Васильев: С норвежцами сложно сравниваться, непонятно, каким воздухом они дышат Владимир Драчев: На чемпионате мира по биатлону должны выступить под нашим флагом Мужская сборная Норвегии выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Австрии, россияне – шестые
Анчелотти осталось завидовать Семаку. Цифры и факты матчей вторника в ЛЧ Вторник стал черным днем не только для «Зенита» и Сергея Семака. В последний момент путевку в плей-офф упустил полуфиналист предыдущего розыгрыша «Аякс», а главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти, даже выведя команду из группы, лишился своего поста. 11.12.2019 17:30 Футбол Безъязычный Алексей
Выставочные матчи НХЛ в России не нужны. Что обсуждали руководители клубов КХЛ В среду в Музее хоккея состоялось совещание с руководителями клубов КХЛ. Обсуждались нюансы введения со следующего сезона «потолка» и «пола» зарплат, а также другие насущные вопросы. 11.12.2019 22:00 Хоккей Домрачев Владислав
Русский Матч Звезд Мира. Косторная, Щербакова и Трусова заняли весь пьедестал Гран-при В Турине завершился финальный турнир серии Гран-при. Последнее золото с мировым рекордом завоевала Алена Косторная. 08.12.2019 00:45 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Ирина Слуцкая: Никто не вправе осуждать Загитову «Идите к чертовой матери». Тарасова отказалась комментировать слова Тутберидзе Алексей Мишин: Люди озверели от злобы
Шли в Европу, а куда пришли? Нужна ли нашему футболу «осень-весна»? Сразу после матча «Бенфика» – «Зенит» Андрей Аршавин выразил сомнение в успешности системы розыгрыша чемпионата России. 11.12.2019 20:00 Футбол Андронов Алексей
Анна Щербакова: У меня теперь еще больше желания исполнить флип! Серебряный призер финала Гран-при по фигурному катанию – о своем выступлении. 08.12.2019 10:00 Фигурное катание Киреева Ксения
Красно-белая пощечина «Зениту». Чемпион России разгромлен «Бенфикой» и остался даже без Лиги Европы Встреча прошла в Лиссабоне. 11.12.2019 01:15 Футбол Мощенко Захар
«Зенит» заработал больше «Лейпцига», «Локо» – меньше «Генка» Даже провалив групповую стадию, российские участники Лиги чемпионов пополнили бюджет внушительными суммами призовых. Тем обиднее досрочно сходить с дистанции: весна сулила питерцам и москвичам баснословные барыши. 13.12.2019 10:00 Футбол Безъязычный Алексей
Ничушкин забил и победил, Радулов отдал и проиграл Очередной день НХЛ подарил болельщикам всего два матча. 14.12.2019 09:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Новости
22:54 ММА UFC опубликовал проморолик к поединку Макгрегора и Серроне (видео)
22:24 Футбол «Вильярреал» в гостях обыграл «Севилью», прервав свою серию из шести матчей без побед
22:06 Футбол «Валенсия» – «Реал». Стартовые составы
21:58 Футбол «Шальке» вдесятером обыграл «Айнтрахт»
21:56 Футбол Гол Мхитаряна помог «Роме» одержать волевую победу над СПАЛом
21:55 Футбол Иванович – лучший футболист РПЛ в первой половине сезона по точности передач
21:41 Футбол «Реал Сосьедад» отреагировал на жалобу «Барселоны» по поводу судейства (фото)
21:31 Биатлон Дмитрий Васильев: С норвежцами сложно сравниваться, непонятно, каким воздухом они дышат
21:22 Футбол «Манчестер Сити» разгромил в гостях «Арсенал» благодарю дублю Де Брюйне
21:12 Фигурное катание Ирина Слуцкая: Никто не вправе осуждать Загитову
21:10 Президент UFC: Ян подбирается к элите легчайшего веса
21:03 Футбол Сульшер получит на зимние трансферы 250 миллионов фунтов
21:02 Футбол «Ренн» в концовке встречи вырвал победу у «Лиона»
21:00 Футбол Жозе Моуринью: Нужно быть командой в самом настоящем смысле этого слова
20:40 Хоккей Миро Аалтонен: Это особенный момент, когда ты играешь в хоккей на таком стадионе
20:39 Футбол Оле-Гуннар Сульшер: Когда забивал «Эвертон», было нарушение правил
20:35 ММА Дацик проиграл нокаутом французскому кикбоксеру
20:26 Бокс Владимир Кличко в соцсетях намекнул на возобновление карьеры
20:15 Хоккей Роман Ротенберг: Спасибо болельщикам, что пришли на матч
20:09 Хоккей Алексей Кудашов: Надо было дожимать финнов во втором периоде
Москву ожидает тепловой рекорд за всю историю метеонаблюдений
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Выходной 31 декабря, отставка чиновников и плакаты с Путиным: итоги недели Карелии
Смешно сквозь слёзы. Как поэт из Нижнего Тагила стебётся над русской тоской
Ставрополье могут заставить давать деньги кавказским республикам
Марию Ласицкене не допустили на турнир в Глазго из-за вопросов по статусу
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика