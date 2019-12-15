Юри Тилеманс: Первоначально планировалось, что я вернусь летом в «Монако»

- Стоимость трансфера сама по себе не важна для меня. Я знал, что «Лестер» очень хотел меня удержать. Тренер и клуб дали мне это понять.
Первоначально планировалось, что я вернусь в «Монако» после аренды, но, поскольку здесь все шло хорошо, я остался. Клуб понравился мне, - приводит слова Тилеманса Sports Witness.
Напомним, что «Лестер» летом выкупил права на хавбека у «Монако» за 45 миллионов евро. Этот трансфер стал самым дорогим в истории английской команды.
В текущем сезоне на счету Тилеманса пять забитых мячей и пять голевых передач в 20 матчах за «Лестер» во всех турнирах.
Добавим, что «лисы» в настоящее время занимают второе место в турнирной таблице премьер-лиги и являются главными конкурентами «Ливерпуля» в борьбе за титул.
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