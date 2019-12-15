Спортивный директор «Лиона»: У Депая серьезная травма, он может не вернуться до конца сезона - Советский спорт
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15 декабря 2019 23:29Футбол

Спортивный директор «Лиона»: У Депая серьезная травма, он может не вернуться до конца сезона

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай получил травму в матче 18-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (0:1).

– У Мемфиса довольно серьезная травма. Он может отсутствовать до конца сезона. Нам понадобятся другие игроки, чтобы придать нам характер. Нам придется сделать все, чтобы хорошо закончить текущий сезон, – приводит пресс-служба «Лиона» слова спортивного директора команды Жуниньо.

По информации L'Equipe, тренерский штаб французского клуба опасается, что у голландского форварда повреждение передней крестообразной связки.

Напомним, что нападающий не смог закончить встречу против «Ренна» и был заменен в перерыве на Мартена Терье.

В нынешнем сезоне на счету 25-летнего голландца 14 голов в 18 матчах во всех турнирах.

«Лион» занимает восьмое место в чемпионате.

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