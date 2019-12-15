Фредрик Юнгберг: Посмотрите на стоимость игроков «Сити» и поймете, какая пропасть между нами Встреча прошла в Лондоне.

Загрузка...

Исполняющий обязанности главного тренера «Арсенала» Фредрик Юнгберг дал комментарий после поражения от «Манчестер Сити» в 17-м туре АПЛ (0:3).

«Футболисты «Арсенала» проявили характер, но при счете 0:3 очень сложно переломить ход матча. Посмотрите на стоимость игроков «Манчестер Сити», которые вышли на замену, и вы поймете, какая пропасть между нами. Тем не менее, я горжусь своими игроками», – цитирует шведского специалиста BBC.

«Манчестер Сити» занимает третье место в таблице АПЛ, набрав 35 очков. «Арсенал» расположился на девятой строчке. В его активе 22 очка.

В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет 21 декабря с «Лестером». «Арсенал» в тот же день встретится в гостях с «Эвертоном».