Куртуа помог «Реалу» уйти от поражения в матче с «Валенсией»

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Футболисты «Реала» вырвали ничью у «Валенсии» в гостевом поединке 17-го тура испанской примеры – 1:1.

В составе хозяев отличился Карлос Солер. Испанец сделал это на 78-й минуте. Мадридский клуб ушел от поражения после точного удара Карима Бензема.

Стоит отметить, что француз был первым на добивании после того, как вратарь «летучих мышей» парировал удар голкипера Тибо Куртуа. Бельгиец выиграл борьбу за мяч после подачи углового и пробил. Это случилось на последних секундах игры.

Таким образом, «Реал», у которого 35 очков, остался на второй позиции. Команда Зинедина Зидана уступает лидирующей «Барселоне» по дополнительным показателям. Что касается «Валенсии», то «летучие мыши», набрав 27 очков, занимают восьмую строчку.

18 декабря «сливочные» сыграют на выезде с «Барселоной», а «Валенсия» через три дня встретится с «Вильядолидом».

Добавим, что российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев пропустил встречу из-за травмы.

Примера. 17-й тур

«Валенсия» – «Реал» – 1:1 (0:0)

Голы: Солер, 78 – Бензема, 90+5

«Валенсия»: Доменек, Гайя, Коста (Вальехо, 61), Габриэл Паулиста, Васс, Парехо, Коклен (Кондогбиа, 83), Ферран Торрес (Диакаби, 90), Солер, Гарай, Родриго

«Реал»: Куртуа, Рамос, Начо, Карвахаль, Варан, Вальверде, Кроос, Иско (Бэйл, 69), Модрич (Йович, 81), Родриго (Винисиус Жуниор, 69), Бензема

Предупреждения: Солер, 38 – Карвахаль, 77; Йович, 90