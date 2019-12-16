«Интер» сыграл вничью с «Фиорентиной» и остался на 2-й позиции в серии А

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Футболисты «Интера» упустили победу над «Фиорентиной» в гостевом матче 16-го тура серии А – 1:1.

На 8-й минуте «нерадзурри» вышли вперед благодаря голу Борхи Валеро, однако «Фиорентина» вырвала ничейный результат в самой концовке встречи – на 92-й минуте гол забил Душан Влахович.

После этого матча команда Антонио Конте осталась на 2-й позиции, набрав 38 очков. В активе «Фиорентины» – 17 очков и 13-я строчка.

В следующем туре «Интер» примет «Дженоа» (21 декабря), а «Фиорентина» днем ранее сыграет на домашней арене с «Ромой».

Серия А. 16-й тур

«Фиорентина» – «Интер» – 1:1 (0:1)

Голы: Валеро, 8 – Влахович, 90+2

«Фиорентина»: Дронговски, Лирола, Касерес, Миленкович, Далберт, Кастровилли (Эссерик, 83), Пульгар, Кьеза (Влахович, 59), Бадель (Бенасси, 66), Боатенг, Пеццелья

«Интер»: Ханданович, Д»Амброзио, Бастони (Годин, 88), Шкриньяр, Бираги, Весино, Брозович, Валеро (Агум, 84), де Врей, Лукаку, Мартинес (Политано, 84)

Предупреждения: Брозович (27), Бастони (31), Бадель (52), Далберт (69), Валеро (73), Мартинес (76), Пульгар (80)