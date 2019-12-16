Зидан – о матче с «Валенсией»: «Реал» никогда не сдается

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан похвалил своих футболистов после матча с «Валенсией» (1:1) в 17-м туре испанской примеры.
«Мы добились нужного результата, но мне обидно, потому что «Реал» доминировал в первом тайме. Мы заслужили гол в компенсированное время.
Курта в штрафной? Это лишь говорит о том, что мы никогда не сдаемся. Даже одно очко – небольшая награда для всей команды», – цитирует французского специалиста Marca.
«Реал», у которого 35 очков, остался на второй позиции. Команда Зинедина Зидана уступает лидирующей «Барселоне» по дополнительным показателям. Что касается «Валенсии», то «летучие мыши», набрав 27 очков, занимают восьмую строчку.
18 декабря «сливочные» сыграют на выезде с «Барселоной», а «Валенсия» через три дня встретится с «Вильядолидом».
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