Кевин де Брюйне: В текущем сезоне у нас не лучшая ситуация, но мы будем бороться «Манчестер Сити» продолжает погоню за «Лестером» и «Ливерпулем» в чемпионате Англии.

Полузащитник «Сити» Кевин де Брюйне поделился эмоциями после игры против «Арсенал» в очередном туре чемпионата Англии.

«Было бы круто оформить хет-трик, но два гола и уверенная победа - тоже отличный результат. Каждый раз после поражения единственное, что ты можешь сделать - это победить в следующем поединке. Понимаем, что в текущем сезоне у нас не лучшая ситуация, но мы будем бороться», - цитирует бельгийца BBC.

Напомним, в 17-м туре АПЛ «Арсенал» на своем поле крупно уступил «Манчестер Сити» со счетом 0:3. Все мячи были забиты в первые 40 минут матча. Два гола на свой счет записал де Брюйне.

После этой победы «Сити» набрал 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Команда Хосепа Гвардиолы отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 14 очков, а от идущего вторым «Лестера» - на четыре.

«Арсенал» расположился на девятой позиции. В активе команды 22 очка.

В следующем туре «Манчестер Сити» на своем поле примет «Лестер», а «Арсенал» сыграет в гостях против «Эвертона». Оба матча состоятся 21 декабря.