Серхио Рамос: Одно очко позволило нам сохранить равенство с «Барселоной» - Советский спорт
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16 декабря 2019 10:18ФутболЛипкин Антон

Серхио Рамос: Одно очко позволило нам сохранить равенство с «Барселоной»

«Реал» сыграл вничью с «Валенсией» в 17-м туре примеры.

Защитник «Реала» Серхио Рамос подвел итоги матча 17-го тура примеры с «Валенсией» (1:1) на стадионе «Месталья».

«Несмотря на то, что нам хватило времени сравнять счет, надо было забивать в начале игры, – приводит AS слова 33-летнего игрока обороны. – Мы приехали за тремя очками, и это было видно.

В первом тайме мы здорово играли, создавали моменты, но не смогли их реализовать. Тем не менее одно очко позволяет нам сохранить равенство с «Барселоной». Предстоящее классико? Обе команды находятся в хорошей форме. Мы поедем за тремя очками».

Напомним, единственный гол «Реала» в ворота «Валенсии» в компенсированное ко второму тайму время забил форвард Карим Бензема.

«Барселона» и «Реал» продолжают лидировать в чемпионате с 35 очками. 18 декабря команды сыграют друг с другом на стадионе «Камп Ноу» в перенесенном матче десятого тура.

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