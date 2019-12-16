Алан Ширер: Трудно поверить, насколько «Арсенал» ужасен в обороне

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер раскритиковал игру лондонского «Арсенала» в обороне.
«Арсенал» настолько ужасен в обороне, что в это трудно поверить. В атаке они в порядке, потому что у них есть Александр Лаказетт и Пьер-Эмерик Обамейанг. Но по уровню защитников и полузащитников они на километры отстают от топ-клубов. Они потратили 72 миллиона фунтов на Николя Пепе, хотя знали, что у них проблемы в обороне. В этом нет смысла», - приводит слова Ширера The Sun.
Напомним, в 17-м туре АПЛ «Арсенал» на своем поле крупно уступил «Манчестер Сити» со счетом 0:3. Все мячи были забиты в первые 40 минут матча. В текущем сезоне чемпионата Англии лондонский клуб в 17 играх пропустил 27 мячей.
После этой победы «Сити» набрал 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Арсенал» расположился на девятой позиции. В активе команды 22 очка.
В следующем туре «Манчестер Сити» на своем поле примет «Лестер», а «Арсенал» сыграет в гостях против «Эвертона». Оба матча состоятся 21 декабря.
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