Спортивный директор «Лиона»: Травма Депая - это катастрофа «Лион» потерял нападающего на длительный срок.

Спортивный директор «Лиона» Жуниньо выразил сожаление по поводу травмы нападающего Мемфиса Депая.

«Травма Депая - это катастрофа, поскольку этот футболист вносил наибольший вклад в результаты команды. Нам придется забыть о нем до конца сезона. Мемфис - наш главный лидер. У нас отличные исполнители, но никто не выделяется. Только Депай начал это делать», - цитирует функционера Goal.com.

Напомним, Депай был заменен на 45-й минуте матча 18-го тура чемпионата Франции против «Ренна» (0:1). Позднее футболисту был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. Срок восстановления после такой травмы составляет, в среднем, шесть месяцев.

Таким образом, голландский нападающий практически наверняка не поможет своему клубу до конца сезона, а также рискует пропустить Евро-2020.

В текущем сезоне чемпионата Франции форвард провел 13 матчей, забил девять мячей и отдал две голевые передачи.