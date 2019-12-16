Юнгберг призывает руководство «Арсенала» поскорее определиться с главным тренером

Исполняющий обязанности главного тренера «Арсенала» Фредди Юнгберг просит руководство клуба побыстрее назначить нового наставника команды.
«Для меня большая честь исполнять обязанности главного тренера «Арсенала», но Пер Мертезакер (ассистент Юнгберга) также тренирует в академии, то есть он работает одновременно на двух позициях, поэтому нужно поскорее решить вопрос с главным тренером. Я уже об этом говорил, но решение принимает клуб», - цитирует Юнгберга RTE.
Напомним, Юнгберг был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Арсенала» в ноябре, после увольнения Унаи Эмери. Под руководством шведа канониры провели пять матчей во всех турнирах, в которых потерпели два поражения, дважды сыграли вничью и одержали только одну победу.
В 17-м туре АПЛ «Арсенал» на своем поле крупно уступил «Манчестер Сити» со счетом 0:3. После этого поражения лондонцы расположились на девятой позиции. В активе команды 22 очка.
В следующем туре «Арсенал» сыграет в гостях против «Эвертона». Игра состоится 21 декабря.
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