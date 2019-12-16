Тибо Куртуа: Соперники начинают нервничать, если я иду на угловой

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа после матча 17-го тура с «Валенсией» (1:1) прокомментировал свое решение прийти на угловой в конце игры, что помогло команде сравнять счет.
«Я использую преимущество своего роста, – приводит Marca слова 27-летнего бельгийца. – Я два метра ростом, и соперники начинают нервничать, если я иду на угловой.
Тони (Кроос) подал на ближнюю штангу. Я видел, что мяч летит на моей высоте, и хорошо попал. После этого мяч отскочил к (Кариму) Бензема, и он забил».
Отметим, что Куртуа стал вторым вратарем в примере, который в нынешнем сезоне нанес удар в створ ворот.
«Реал» и «Барселона» продолжают лидировать в чемпионате и 18 декабря сыграют друг с другом на стадионе «Камп Ноу» в перенесенном матче десятого тура.
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