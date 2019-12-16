Кирилл Новиков: Наша рабочая поездка в Испанию проходит очень продуктивно Тренерский штаб «Динамо» продолжает подготовку к следующей части сезона.

Главный тренер столичного «Динамо» Кирилл Новиков рассказал, как проходит стажировка тренерского штаба бело-голубых в мадридском «Атлетико».

«Наша рабочая поездка проходит очень продуктивно. Испанские коллеги идут навстречу по всем вопросам. Мы наблюдаем тренировочный процесс главной команды, второй, молодежки, любого возраста академии. Уже пообщались с тренером по физподготовке «Атлетико», тренером по работе с вратарями, были встречи с начальником отдела методологии, а также ответственным за всю вертикаль подготовки резерва», - рассказал Новиков официальному сайту «Динамо».

Напомним, Новиков возглавил «Динамо» в октябре 2019 года после отставки Дмитрия Хохлова. Под его руководством команда провела семь матчей, в которых одержала четыре победы, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение.

После 19 туров бело-голубые занимают восьмую строчку в турнирной таблице. В активе команды 24 очка.

В 20-м туре «Динамо» на своем поле примет столичный «Спартак».