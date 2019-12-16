Кирилл Новиков: Наша рабочая поездка в Испанию проходит очень продуктивно

Главный тренер столичного «Динамо» Кирилл Новиков рассказал, как проходит стажировка тренерского штаба бело-голубых в мадридском «Атлетико».
«Наша рабочая поездка проходит очень продуктивно. Испанские коллеги идут навстречу по всем вопросам. Мы наблюдаем тренировочный процесс главной команды, второй, молодежки, любого возраста академии. Уже пообщались с тренером по физподготовке «Атлетико», тренером по работе с вратарями, были встречи с начальником отдела методологии, а также ответственным за всю вертикаль подготовки резерва», - рассказал Новиков официальному сайту «Динамо».
Напомним, Новиков возглавил «Динамо» в октябре 2019 года после отставки Дмитрия Хохлова. Под его руководством команда провела семь матчей, в которых одержала четыре победы, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение.
После 19 туров бело-голубые занимают восьмую строчку в турнирной таблице. В активе команды 24 очка.
В 20-м туре «Динамо» на своем поле примет столичный «Спартак».
Ян нокаутировал Фейбера, Усман побил Ковингтона. Лучшие моменты турнира UFC 245 (видео) Россиянин стал главным претендентом на пояс чемпиона в легчайшем весе, а Макс Холлоуэй теперь без пояса. 15.12.2019 10:30 ММА Ващенко Сергей Выставочные матчи НХЛ в России не нужны. Что обсуждали руководители клубов КХЛ В среду в Музее хоккея состоялось совещание с руководителями клубов КХЛ. Обсуждались нюансы введения со следующего сезона «потолка» и «пола» зарплат, а также другие насущные вопросы. 11.12.2019 22:00 Хоккей Домрачев Владислав А золото было так близко… Женская сборная России лидировала всю эстафету, но упустила победу Такой стрельбы у наших девушек мы не видели давно. 14.12.2019 16:00 Биатлон Волохов Юрий «Флорида» опять летит, но дело не в Бобровском. «Тампа» рухнула, потеряв Кучерова «Пантеры» выпали из зоны плей-офф, «Молнии» за нее никак не могут зацепиться. 15.12.2019 15:30 Хоккей Славин Виталий Загитова уходит, потому что «у нее все есть». Значит, она уже не спортсменка? Олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила, что приостанавливает карьеру фигуристки на неопределенный срок. 13.12.2019 23:30 Фигурное катание Тигай Лев Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай «Вашингтон» уходит в отрыв. Обзор матчей НХЛ Прошедший тур НХЛ стал настоящим пиршеством для российских болельщиков. Целых 14 матчей! 15.12.2019 10:00 Хоккей Трофименко Кирилл Вклад народа в клубы РПЛ вырос… до смешных 12 процентов Компания PwC представила третье по счету комплексное исследование экономики премьер-лиги. И на его основе вполне можно объяснить, почему наши клубы сдают позиции на мировой арене. 11.12.2019 12:00 Футбол Зибрак Артем Россия впервые за 18 лет – без титулов, Шарапова – вне топ-100. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 06.12.2019 11:48 Теннис Мысин Николай