Антуан Гризманн: Всегда с интересом смотрел «Классико» по телевизору, теперь мечтаю сыграть в нем - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
16 декабря 2019 11:51ФутболЛипкин Антон

Антуан Гризманн: Всегда с интересом смотрел «Классико» по телевизору, теперь мечтаю сыграть в нем

«Барселона» примет «Реал» в перенесенном матче десятого тура.

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн высказался о предстоящем матче с «Реалом» на «Камп Ноу».

«Эта игра, которую ждет весь мир, – приводит Marca слова 28-летнего француза. – Она важна как для болельщиков, так и для игроков.

Всегда с интересом смотрел «Классико» по телевизору. А теперь мечтаю сыграть в нем. Я очень рад и с нетерпением жду матча. Это будет невероятный день. Надеюсь подойти к нему в наилучшей форме и провести великолепную игру».

Напомним, Гризманн проводит первый сезон в «Барселоне». В 21 матче во всех турнирах на его счету семь голов и четыре результативные передачи.

«Барселона» и «Реал» проведут перенесенный матч десятого тура. Игра пройдет 18 декабря. Начало – 22:00 (мск).

Загитова уходит, потому что «у нее все есть». Значит, она уже не спортсменка? Олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила, что приостанавливает карьеру фигуристки на неопределенный срок. 13.12.2019 23:30 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Губерниев отреагировал на конфликт Плющенко и Тутберидзе Ирина Слуцкая: Никто не вправе осуждать Загитову «Идите к чертовой матери». Тарасова отказалась комментировать слова Тутберидзе
Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай
«Краснодар» задержали, Гончаренко наказали Черту под бесславным выступлением российских клубов в групповых турнирах еврокубков сегодня подведут «Краснодар» и ЦСКА. 12.12.2019 06:00 Футбол Безъязычный Алексей
Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Медведев сохранил пятое место в обновленном рейтинге АТР Даниил Медведев стал победителем турнира в Эри-Рияде, одолев в финале итальянца Фоньини Медведев обыграл Гоффена и вышел в финал турнира в Эр-Рияде
Шторм против химика. Шлеменко проведет бой с бойцом, провалившим допинг-тест Российский боец Александр Шлеменко в рамках турнира RCC 7 проведет бой против американца Дэвида Бранча. Встреча состоится 14 декабря в Екатеринбурге. 14.12.2019 08:00 ММА Усачев Владислав
Наши «братья» не хуже братьев Бе: Логинов – третий, Елисеев – четвертый На втором этапе Кубка мира, стартовавшем в Австрии, Россия взяла две медали в один день: вслед за Светланой Мироновой бронзу в спринте добыл Александр Логинов. 13.12.2019 18:15 Биатлон Тигай Лев
Раскатать и треснуть – напутствие от Отара В преддверии отнюдь не лирических столкновений 14 декабря наш колумнист дает напутствие спортсменам. 08.12.2019 12:00 ММА Кушанашвили Отар
Сергей Тарасов: Елисеев стал увереннее себя чувствовать. Это даже видно по его интервью Олимпийский чемпион Сергей Тарасов подвел итоги двух индивидуальных гонок на этапе Кубка мира в Эстерсунде. 06.12.2019 18:51 Биатлон Волохов Юрий
Медаль – бронза, а Миронова – золото. Россиянка – третья в спринте в Хохфильцене Светлана Миронова впервые в карьере завоевала личную медаль на Кубке мира. В спринтерской гонке второго этапа в австрийском Хохфильцене она с одним промахом показала третий результат. 13.12.2019 15:45 Биатлон Мысин Николай
«Бавария» – впереди Европы всей. И даже «Спартака» Мюнхенский суперклуб установил рекорд Лиги чемпионов, завершив групповой этап не только с шестью победами из шести, но и с самой большой разностью забитых и пропущенных мячей. 12.12.2019 16:00 Футбол Безъязычный Алексей
Новости
12:37 Хоккей Стаал набрал 1000-е очко за карьеру в НХЛ
12:36 Футбол Моуринью - о жеребьевке Лиги чемпионов: Победителям групп повезет, если им не достанется «Тоттенхэм»
12:27 Хоккей Копитар опередил Гретцки и вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров «Лос-Анджелеса»
12:21 ММА Дана Уайт: Хабиб может посетить поединок Макгрегор - Серроне
12:17 Футбол Филип Фоден: Если бы «Манчестер Сити» был рождественским блюдом, Де Брюйне стал бы соусом к нему
12:03 ММА Сехудо готов провести бой с Алдо
12:00 Футбол ПСВ уволил ван Боммела с должности главного тренера
11:51 Футбол Антуан Гризманн: Всегда с интересом смотрел «Классико» по телевизору, теперь мечтаю сыграть в нем
11:46 Биатлон Себастьян Самуэльссон: Я хочу, чтобы Россия оставалась частью спортивного мира
11:40 Футбол Аурелио Де Лаурентис: «Наполи» знали по схеме 4-3-3, Гаттузо здорово работал с ней в «Милане»
11:30 Футбол Кирилл Новиков: Наша рабочая поездка в Испанию проходит очень продуктивно
11:22 Футбол Тибо Куртуа: Соперники начинают нервничать, если я иду на угловой
11:12 Футбол Хосеп Гвардиола: Де Брюйне видит передачи там, где для обычного человека они неуловимы
11:08 Футбол Юнгберг призывает руководство «Арсенала» поскорее определиться с главным тренером
10:48 Футбол Спортивный директор «Лиона»: Травма Депая - это катастрофа
10:47 Футбол Винченцо Монтелла: Было бы несправедливо проиграть «Интеру»
10:39 Футбол Аурелио Де Лаурентис – об Анчелотти: Когда сезон закончится, пойму, кто был неправ
10:32 Футбол Бензема - о предстоящем матче против «Барселоны»: Играть на «Камп Ноу» всегда тяжело
10:30 Футбол Антонио Конте: Как и в матче с «Барселоной», «Интер» заслуживал большего
10:20 Футбол Алан Ширер: Трудно поверить, насколько «Арсенал» ужасен в обороне
Россияне стали проедать треть своих заработков
Ставрополье могут заставить давать деньги кавказским республикам
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Делать ли 31 декабря выходным днём? Администрация Приморья проводит опрос
В Белгороде открыли две новые остановки городского поезда
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
Марию Ласицкене не допустили на турнир в Глазго из-за вопросов по статусу
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика