Антуан Гризманн: Всегда с интересом смотрел «Классико» по телевизору, теперь мечтаю сыграть в нем «Барселона» примет «Реал» в перенесенном матче десятого тура.

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Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн высказался о предстоящем матче с «Реалом» на «Камп Ноу».

«Эта игра, которую ждет весь мир, – приводит Marca слова 28-летнего француза. – Она важна как для болельщиков, так и для игроков.

Всегда с интересом смотрел «Классико» по телевизору. А теперь мечтаю сыграть в нем. Я очень рад и с нетерпением жду матча. Это будет невероятный день. Надеюсь подойти к нему в наилучшей форме и провести великолепную игру».

Напомним, Гризманн проводит первый сезон в «Барселоне». В 21 матче во всех турнирах на его счету семь голов и четыре результативные передачи.

«Барселона» и «Реал» проведут перенесенный матч десятого тура. Игра пройдет 18 декабря. Начало – 22:00 (мск).