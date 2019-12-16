Моуринью - о жеребьевке Лиги чемпионов: Победителям групп повезет, если им не достанется «Тоттенхэм» Сегодня команды узнают своих соперников по 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал предстоящую жеребьевку самого престижного клубного футбольного турнира.

«У нас есть пять вариантов, особого выбора нет. Победители своих групп имеют лучшие варианты, чем «Тоттенхэм». Им повезет больше, если они получат кого-то другого», - приводит слова Моуринью Daily Mail.

«Тоттенхэм» занял второе место в своей группе Лиги чемпионов, пропустив вперед мюнхенскую «Баварию». Это означает, что в 1/8 финала лондонцы встретятся с одной из следующих команд: «Барселона», «ПСЖ», «Ювентус», «Валенсия» или «РБ Лейпциг».

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/20 состоится сегодня, 16 декабря, в 14:00 мск.