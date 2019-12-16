В понедельник пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов Начало жеребьевки – в 14:00 (мск).

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В понедельник в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, в число 16 команд, вышедших в плей-офф, попали представители только пяти сильнейших европейских лиг: Англии (4), Испании (4), Германии (3), Италии (3), Франции (2).

Сеяные: «Бавария» (Германия), «Барселона» (Испания), «Валенсия» (Испания), «Ливерпуль» (Англия), «Манчестер Сити» (Англия), «ПСЖ» (Франция), «РБ Лейпциг» (Германия), «Ювентус» (Италия).

Несеяные: «Аталанта» (Италия), «Атлетико» (Испания), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Лион» (Франция), «Наполи» (Италия), «Реал» (Испания), «Тоттенхэм» (Англия), «Челси» (Англия).

Отметим, что в 1/8 финала не смогут сыграть команды из одной страны, а также выступавшие в одной группе на групповом этапе.

Первые матчи 1/8 финала пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля, ответные – 10, 11, 17 и 18 марта. Сеяные команды проведут ответные матчи дома.

Начало жеребьевки – 14:00 (мск).